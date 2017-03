Actualidade

O ministro da Cultura considerou hoje que a Casa do Passal, que pertenceu ao antigo cônsul Aristides de Sousa Mendes e fica situada em Cabanas de Viriato, concelho de Carregal do Sal, "é um lugar de importância mundial".

"Está aqui um lugar que vai atrair pessoas de todo o mundo, que virão recordar a memória dos que, graças a Aristides de Sousa Mendes, conseguiram salvar-se [da perseguição nazi]", sustentou Luís Filipe Castro Mendes.

Durante a cerimónia de assinatura dos documentos que definem a cooperação entre a Fundação Aristides de Sousa Mendes, a Câmara de Carregal do Sal e a Direção Regional de Cultura do Centro, para a realização da segunda fase das obras na Casa do Passal, o representante do Governo sublinhou que este deverá ser um lugar de esperança e afirmação.