Uma centena de obrigacionistas portuguesas da Oi/PT, com créditos de cerca de 14 milhões de euros, estima perder metade do investimento que fizeram na compra das dívidas com o plano de recuperação proposto pela empresa e admitem avançar judicialmente.

"A única alternativa é exigir o pagamento dessas perdas aos bancos que, em Portugal, venderam essas obrigações e/ou têm a custódia desses títulos", lê-se no 'site' da Candeias&Associados, a sociedade de advogados que representa este grupo de credores.

Existem assim, segundo a Candeias&Associados "fortes argumentos" para que o valor do investimento em risco possa ser recuperado, "no limite, com ações judiciais contra esses bancos".