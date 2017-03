App "Sintra Resolve"

Buracos nas estradas têm os dias contados

Antigamente, quando havia um buraco, graffiti ou lixo na nossa rua, havia duas opções: ou ligávamos para a junta de freguesia ou íamos lá pessoalmente requerer uma intervenção. Hoje, há outra alternativa para quem vive no concelho de Sintra: tirar foto, descrever a situação e enviar através da app Sintra Resolve.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Só nos primeiros quatro meses de implementação – entre outubro e fevereiro –, a app registou 3.865 ocorrências, a uma média superior a 30 por dia. Ao Destak, a autarquia revela que um terço das situações diz respeito a buracos no pavimento rodoviário (740) e pedonal (552), seguindo-se avarias de iluminação (506) e falta de despejo de contentores (380). As freguesias mais ativas são as de Rio de Mouro (883 ocorrências), Algueirão-Mem Martins (589) e S. Maria, S. Miguel, S. Martinho e S. Pedro de Penaferrim (566). Desde o momento em que os moradores do concelho de Sintra reportam a situação até à sua resolução vão, em média, 7,7 dias. No entanto, os casos mais referenciados, ou seja, os buracos na via pública, demoram mais tempo: entre 17 e 20 dias. Na página de Facebook, a autarquia partilha imagens dos casos antes e depois, e acumula elogios à nova app.