OE2016

O ministro das Finanças garantiu hoje a saída do Procedimento por Défices Excessivos, embora ainda não esteja avaliado o impacto da injeção na Caixa Geral de Depósitos (CGD), defendendo que o défice é o indicador "mais importante" nesse processo.

"Portugal sairá finalmente do procedimento, comprovado que [o défice] está ao alcance das metas pelas estabelecidas pela Comissão Europeia", afirmou Mário Centeno, numa conferência de imprensa depois de o INE ter divulgado hoje que o défice orçamental do conjunto de 2016 ficou em 2,1% do PIB, abaixo da meta de 2,5% definida com Bruxelas para o encerramento do PDE.

O ministro disse ainda que, nos próximos anos, o défice português "permanecerá de forma sustentada e consistente abaixo, claramente abaixo", dos 3%, que é exigido pelas regras europeias.