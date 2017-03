OE2016

A deputada do CDS-PP Cecília Meireles considerou hoje muito relevante que Portugal possa sair do Procedimento por Défices Excessivos (PDE) mas advertiu que as medidas que permitiram a descida do défice dificilmente se poderão repetir.

"O CDS acha que é muito relevante que o país possa sair do Procedimento por Défices Excessivos. Já no passado dissemos que se o Governo estivesse comprometido e empenhado teria sido possível iniciar o processo de saída porque o défice ficou contido nos 3%", afirmou.

O INE divulgou hoje que o défice orçamental ficou nos 2,1% do PIB em 2016, em linha com o previsto pelo Governo e um valor que abre caminho ao fim do Procedimento por Défices Excessivos.