Actualidade

Quinze dos vinte projetos apresentados pelo CDS-PP na área da deficiência foram hoje aprovados pela Assembleia da República, que viabilizou também iniciativas do PCP, BE, e permitiu discutir na especialidade uma proposta do PAN.

"Foi possível os partidos entenderem-se, numa matéria que está além das ideologias, apesar do PS, que na grande maioria das medidas votou contra", congratulou-se o deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia no final das votações.

Quinze das 20 propostas que compunham o pacote legislativo dedicado às pessoas com deficiência apresentado pelo CDS-PP foram aprovadas, uma iniciativa baixou ainda à comissão sem votação, tendo sido também aprovada uma iniciativa do BE, uma do PEV e duas do PCP na mesma matéria.