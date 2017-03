Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu hoje que "não há qualquer condição" para que Portugal seja colocado sob Procedimento por Desequilíbrios Macroeconómicos e, em última análise, fossem aplicadas sanções, desvalorizando o relatório do BCE.

"Não me parece que haja qualquer condição para que, antendendo à evolução da economia portuguesa, esse procedimento possa sequer ser colocado", considerou o ministro das Finanças, depois de ter sido questionado pelos jornalistas sobre se temia que Portugal pudesse entrar em procedimento por desequilíbrios macroeconómicos ainda este ano.

Num relatório divulgado esta semana, o Banco Central Europeu (BCE) defende que as ferramentas do Procedimento por Desequilíbrios Macroeconómicos sejam totalmente aplicadas a Portugal, o que, em última análise, poderia levar à aplicação de sanções de 0,1% do PIB, ou seja, cerca de 190 milhões de euros.