Actualidade

O belga Luc Vernimmen venceu o grande prémio do 19.º PortoCartoon - World Festival, organizado pelo Museu Nacional da Imprensa, no Porto, subordinado ao tema "ONU 2017, O Turismo", foi hoje anunciado.

A obra vencedora do artista belga - "Sustainable Tourism" - esteve em apreciação entre as mais de 1.500 que participaram este ano no PortoCartoon, de mais de 400 artistas, oriundos de 62 países.

O segundo prémio foi atribuído a Jitet Kustana, da Indonésia, com a obra "Sunbathing in the Beach", e o terceiro prémio a Angel Boligan, do México, adianta ainda a organização.