Actualidade

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, deixou hoje em aberto a hipóteses de Portugal integrar a coorganização de um Mundial de futebol, frisando, porém, que nos próximos anos os países europeus não poderão candidatar-se.

"A minha melhor experiência foi no Euro2004, em Portugal, onde testemunhei a paixão vivida e foi absolutamente fantástico. Portugal, em conjunto com a Espanha, fez uma candidatura pelo Mundial 2018, mas para os próximos mundiais os países europeus não se poderão candidatar. Ainda assim, o futuro está em aberto para Portugal", começou por dizer.

No encerramento da segunda edição do fórum 'Football Talks', o líder do organismo considerou que um Mundial realizado apenas em Portugal será complicado, salientando que a prova tem que ser bem ponderada.