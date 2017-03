Actualidade

Jornalistas vindos do México, Argentina, Brasil, Reino Unido, Itália ou Espanha compõem a comitiva de cerca de 50 repórteres internacionais e 'bloggers' que se deslocou ao Porto, para fazer a cobertura da 40.ª edição do Portugal Fashion (PF).

Entre as cerca de 300 acreditações concedidas na 40.ª edição do Portugal Fashion, destaca-se o número cada vez maior de repórteres internacionais acreditados para o evento e de 'bloggers', alguns com mais de 200 mil seguidores, nas redes sociais, que garantem a divulgação "em novos canais de comunicação", avançou à Lusa Adelino Costa Matos, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), organismo responsável pelo PF.

"O fenómeno da blogosfera contribuiu positivamente para o incremento de acreditações para o Portugal Fashion e, consequentemente, para a divulgação do evento pelos cinco continentes. Um movimento que, de alguns anos a esta parte, se tem profissionalizado", acrescentou Adelino Costa Matos.