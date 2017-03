Actualidade

O argelino Brahimi e o espanhol Iván Marcano regressaram hoje aos treinos sem limitações no FC Porto, no Olival, que contou com quatro 'bês' e três sub-19, para colmatar as ausências de oito internacionais.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', depois de condicionados na sessão de quinta-feira, Iván Marcano e Brahimi treinaram sem qualquer tipo de limitação, enquanto o brasileiro Soares realizou tratamento e trabalho de ginásio.

Sem oito jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções, o treinador Nuno Espírito Santo chamou os 'bês' Mouhamed Mbaye, João Cardoso, Cláudio e Areias, bem como os sub-19 Diogo Bessa, Paulo Estrela e Madi Queta.