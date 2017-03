Actualidade

A Hora do Planeta já tem a adesão de 140 municípios, um recorde de participações portuguesas na iniciativa que pretende pôr o mundo às escuras contra as alterações climáticas e promove a mudança de comportamentos.

"Este ano é um número absolutamente recorde, tinhamos fixado [a meta de] 150, e vamos atingir porque já temos 140 e no último dia chegam sempre muitos [municípios aderentes] e é bom pois mostra um envolvimento ainda maior das pessoas na Hora do Planeta", que se assinala no sábado, disse hoje à agência Lusa a responsável pela WWF em Portugal.

Ângela Morgado recordou que todos os municípios aderentes à Hora do Planeta "têm de apagar a luz de um ou dois monumentos emblemáticos da cidade ou da vila", mas também fazem a divulgação da iniciativa e da sua mensagem contra as alterações climáticas, podendo ainda os cidadãos desligar a eletricidade nas suas casas.