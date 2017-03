Novo Banco

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que as negociações para a venda do Novo Banco estão a evoluir a "bom ritmo", considerando que há "condições para o acordo", embora ainda não esteja fechado.

"As negociações no âmbito do processo do Novo Banco estão a evoluir a bom ritmo, nós consideramos que há condições para um acordo", afirmou Mário Centeno em conferência de imprensa sobre os números das contas nacionais divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), quando questionado sobre a venda do banco de transição.

No entanto, o ministro das Finanças disse que "as discussões ainda estão a decorrer", recusando-se a fazer mais declarações sobre esse assunto.