Actualidade

O Município de Pombal anunciou hoje a realização de uma marcha lenta no itinerário complementar n.º 2 (IC2), na segunda-feira, a partir das 09:00, entre as Meirinhas e a Redinha, freguesias daquele concelho do distrito de Leiria.

Em nota de imprensa, a autarquia salienta o "número crescente de acidentes com vítimas mortais nos 25 quilómetros do troço do IC2, que atravessa o Município de Pombal, não deixa indiferentes a Câmara e todas as juntas de freguesia do concelho".

Na segunda-feira, a marcha lenta pela segurança no troço da IC2 parte da Redinha e das Meirinhas às 09:00, em direção a norte, tendo como ponto de encontro a Rotunda do Alto do Cabaço, em Pombal.