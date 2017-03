Actualidade

O suspeito pelo homicídio de quatro pessoas em São Veríssimo, concelho de Barcelos, saiu cerca das 15:50 do local do crime acompanhado pela Polícia Judiciária e será transportado para as instalações da PJ de Braga.

As quatro vítimas mortais hoje encontradas na Travessa de São Sebastião, freguesia de São Veríssimo, foram também já retiradas do local e estão a ser transportadas para o Instituto de Medicina Legal de Braga.

O suspeito pelos crimes cometidos "com arma branca", um homem de 60 anos, já os confessou, disse hoje o comandante do destacamento da GNR de Barcelos.