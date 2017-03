Actualidade

Os deputados do PSD eleitos pelos distritos de Vila Real e Viseu classificaram hoje como "totalmente inaceitável" a autorização do Governo à plantação de 150 hectares de novas vinhas na Região Demarcada do Douro (RDD).

"Esta decisão do Governo é, pura e simplesmente, um ataque inaceitável aos viticultores do Douro", afirmaram, em comunicado, os parlamentares eleitos pelo PSD.

Os deputados dizem que se trata de "um ataque inaceitável" aos viticultores, desde logo, porque se "trata de uma decisão unilateral do Governo, tomada nas costas e em sentido contrário às reivindicações" dos agentes locais, sejam eles representantes da produção ou do comércio.