Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino antes da receção de sábado à Hungria, em jogo de qualificação para o Mundial2018, numa sessão em que Fernando Santos voltou a contar com todos os jogadores convocados.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, os 25 jogadores chamados pelo selecionador nacional subiram ao relvado e, com alguma chuva à mistura, efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, nos primeiros 15 minutos do apronto que foram abertos à comunicação social.

À partida, Portugal vai apresentar-se sem baixas de última hora no encontro da quinta jornada do Grupo B, uma partida que a seleção nacional está obrigada a vencer para continuar a lutar pelo apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo, que se vai realizar na Rússia.