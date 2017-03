Actualidade

Parte da carne brasileira que está a caminho dos países da União Europeia (UE) será rejeitada e devolvida ao Brasil, anunciou hoje o portal de notícias G1, que cita uma mensagem eletrónica recebida da Comissão Europeia.

Serão rejeitadas as carnes vendidas por 21 fábricas citadas numa operação policial, divulgada na semana passada no Brasil, que detetou a venda ilegal de produtos e até mesmo a comercialização de carnes alegadamente impróprias para consumo.

O comissário europeu para Saúde e Segurança Alimentar, Vytenis Andriukaitis, estará no Brasil na próxima segunda-feira para uma série de reuniões com as autoridades brasileiras.