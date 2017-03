Actualidade

O primeiro de três ensaios abertos de "Macbeth", nova produção do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, realizou-se hoje com a assistência de curiosos e profissionais das artes cénicas.

A primeira sessão dos Ensaios Abertos, integrados no ciclo "Escritas, Reescritas, Traduções", envolveram cerca de duas dezenas de pessoas que se inscreveram no quinto dia de trabalho da equipa por trás de "Macbeth", espetáculo que tem estreia marcada para 01 de junho, contando com a participação de António Feijó, vice-reitor da Universidade de Lisboa e especialista na obra do dramaturgo.

Nuno Carinhas, que encena o espetáculo e é diretor artístico do TNSJ, disse à agência Lusa, à margem da iniciativa, que a ideia surgiu da vontade de convidar algumas personalidades que tivessem trabalhado sobre a obra do dramaturgo inglês, e pudessem "vir partilhar com o núcleo de atores e o resto da equipa as suas ideias acerca do texto, nesta fase de 'fabricação' do espetáculo".