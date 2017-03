Actualidade

O Benfica anunciou hoje que vai solicitar reuniões com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e da Liga de Clubes, Pedro Proença, para expor as "fortes preocupações" do clube sobre a atual situação do futebol português.

De acordo com a nota divulgada esta noite no seu site oficial, a decisão de pedir encontros com os dois líderes das instituições que gerem o futebol luso surge na sequência da reunião plenária dos órgãos sociais dos 'encarnados', que teve lugar esta sexta-feira.

A tomada de posição assumida hoje pelo Benfica já havia sido manifestada num comunicado divulgado na passada segunda-feira, no qual o clube criticou a FPF por alegadamente não agir perante o que diz ser um "grave clima de coação, intimidação e declarações públicas ofensivas quase diárias", exigindo ainda uma justiça igual para todos.