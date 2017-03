Actualidade

Ilídio do Amaral, reitor da Universidade de Lisboa entre 1977 e 1979, faleceu hoje de manhã, aos 90 anos, disseram à Lusa fontes oficiais da Universidade de Lisboa e do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT).

O corpo está em câmara ardente na igreja do Campo Grande e o funeral realiza-se no sábado às 13:00, disse a diretora do IGOT, Lucinda Fonseca.

Nascido em 03 de setembro de 1926, em Angola, Ilídio do Amaral era licenciado e doutourado em Geografia pela Universidade de Lisboa, tendo sido investigador e diretor-adjunto do Centro de Estudos Geográficos daquela instituição.