Actualidade

O Presidente da República congratulou-se hoje, em Coimbra, com o défice de 2,1% do PIB, considerando que é possível atingir o mesmo objetivo nacional com governos e políticas diferentes.

"Acho que há duas boas notícias. Uma é de que é possível com Governos diferentes, com políticas diferentes, por caminhos diferentes, realizar o mesmo objetivo nacional, que é o controlo do défice, e isso é bom para o pluralismo e a democracia em Portugal", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava à entrada para um jantar com estudantes da Universidade de Coimbra, salientou ainda que o valor do défice confirma que "os governos são diferentes, mas o povo é o mesmo, é um grande povo, o herói deste feito".