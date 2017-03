Actualidade

A polícia do Peru apreendeu 1.417 quilogramas de cocaína avaliada em 262 milhões de euros em pacotes com a imagem do jogador de futebol argentino Lionel Messi e com o emblema do rei de Espanha.

A droga foi apreendida num armazém no porto de Callao e estava pronta para ser enviada para a Bélgica, disse quinta-feira o Ministério do Interior.

Segundo a mesma fonte, a droga estava escondida num carregamento de lulas e congelada em três recipientes na zona de armazenamento temporário de uma empresa de exportações de produtos do mar.