Actualidade

(CORREÇÃO) Setúbal, 24 mar (Lusa) - Fernando Oliveira foi hoje eleito para um quarto mandato na presidência do Vitória de Setúbal, batendo Vítor Hugo Valente por 105 votos no sufrágio para o triénio 2017-2020.

Numas eleições em que foram recolhidos 1938 votos (menos 61 do que na última ida às urnas no clube), Fernando Oliveira, presidente desde 2009, recebeu 843 votos (43,5 por cento dos votos), seguido de Vítor Hugo Valente, com 738 (38,1).

Na terceira posição ficou António Santos, com 340 votos (17,5 por cento), tendo-se registado nove votos brancos e oito nulos. (Corrige no primeiro parágrafo a indicação do número de mandatos de Fernando Oliveira, que irá para o quarto como presidente do Vitória de Setúbal)