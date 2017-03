Actualidade

A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos está a investigar a morte de cerca de 200 civis em Mossul, no Iraque, ocorrida alegadamente durante bombardeamentos norte-americanos para recuperar a cidade, informa o jornal The New York Times.

O coronel da Força Aérea John Thomas, porta-voz do Comando Central, reconheceu ao jornal que o caso "captou atenção ao mais alto nível" e disse que a coligação está a investigar se as mortes foram provocadas diretamente por um bombardeamento ou se foi uma armadilha preparada pelos extremistas.

"É uma pergunta complexa e temos pessoas a trabalhar sem parar para o descobrir", acrescentou.