A maioria dos norte-americanos não aprova as iniciativas do seu Presidente, Donald Trump, como os cortes orçamentais, a construção do muro na fronteira e as relações com a Rússia, segundo uma sondagem divulgada na sexta-feira.

De acordo com o estudo realizado pela Universidade de Quinnipiac (Connecticut), 64% considera que o muro na fronteira com o México é uma "má ideia", enquanto 35% apoia a sua construção, número que sobe até aos 74% entre os republicanos.

A sondagem também revela que 55% se opõe ao veto de Trump à entrada de cidadãos de vários países de maioria muçulmana e 61% rejeita a proibição de entrada de refugiados. A decisão judicial de bloquear os vetos migratórios do Presidente é apoiada por 58%.