Israel ignorou a resolução das Nações Unidos que exigia a suspensão da construção de colonatos em território palestiniano ocupado, disse na sexta-feira o enviado da ONU para a paz no Médio Oriente.

Apesar de a resolução do Conselho de Segurança da ONU ter passado a 23 de dezembro, exigindo que Israel parasse imediatamente com todas as construções de colonatos, "nenhuma dessas medidas foi tomada", disse Nickolay Mladenov no seu primeiro relatório ao conselho desde que a resolução foi adotada.

"Os anúncios de Israel sobre o aumento dos colonatos ilegais em janeiro são profundamente perturbadores", disse.