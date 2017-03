UE

Os líderes europeus celebram hoje o 60.º aniversário dos Tratados de Roma, fundadores da União Europeia (UE), numa cerimónia na capital italiana já sem Reino Unido e na qual os 27 adotarão uma declaração sobre o futuro da Europa.

Portugal estará representado pelo primeiro-ministro António Costa, que na sexta-feira, já em Roma, insistiu que a prioridade da UE deve ser completar a União Económica e Monetária, objetivo que estará inscrito na Declaração de Roma, a ser hoje adotada pelos chefes de Estado e de Governo.

A celebração ocorre num contexto particularmente difícil para a UE, que se prepara para, pela primeira vez, perder um Estado-membro, tendo lugar quatro dias antes de Londres enviar para Bruxelas a notificação de ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que desencadeará as negociações para a concretização do 'Brexit', um dos maiores reveses da história da União.