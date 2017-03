Actualidade

O filme "Paula Rego, Histórias & Segredos", sobre a vida e obra da pintora, realizado pelo cineasta Nick Willing, estreia-se hoje, às 21:00, na BBC2, no Reino Unido, onde vive a artista plástica, de 82 anos.

Em Portugal a estreia em salas comerciais da obra está marcada para 06 de abril, com uma antestreia no dia 04, às 19:00, em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, segundo a produtora e distribuidora Midas Filmes.

No filme, realizado pelo filho da pintora, são revelados momentos marcantes da vida de Paula Rego, nomeadamente os episódios recorrentes de depressão, a relação complexa com o marido, o também artista Victor Willing (falecido em 1988), os casos extraconjugais de ambos, a família, e os problemas financeiros.