Actualidade

O Centro Cultural de Belém celebra hoje o dia Mundial da Poesia, que se assinalou no dia 21, com iniciativas dedicadas a Mário Cesariny, entre as quais concertos, leitura de poesia, uma curta-metragem e um documentário sobre o artista.

As iniciativas, que são de entrada livre, começam às 14:00, com a projeção de uma vídeo-instalação de 16 minutos, intitulada "Poema Colagem - Homenagem a Mário Cesariny", que vai estar a correr até às 19:00.

Às 14:30, os alunos da Casa Pia de Lisboa evocam Mário Cesariny, lendo poemas da sua autoria e executando peças de Ravel, George Frideric Handel e J.S. Bach, alguns dos compositores favoritos do poeta.