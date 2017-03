Síria

Pelo menos 16 pessoas, incluindo reclusos e guardas, morreram hoje em ataques aéreos contra uma prisão na cidade síria de Idlib, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a organização não-governamental, após os ataques os guardas da prisão abriram fogo sobre os detidos que tentaram fugir.

A OSDH, que possui uma vasta rede de fontes no país, acredita que os ataques foram concretizados por aviões do exército russo, que desde setembro de 2015 apoia o regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad.