Actualidade

Um conto de fadas com uma perspetiva realista, é assim que o realizador suíço Claude Barras descreve o filme de animação "A minha vida de Courgette", integrado na programação do festival Monstra Lisboa, que se estreará em maio nos cinemas.

Claude Barras passou por Lisboa a convite do festival e no âmbito de um périplo que tem feito por vários países, a apresentar este filme de animação, que teve estreia mundial em 2016, no festival de Cannes.

É um filme para crianças que também serve o público adulto, venceu quase trinta prémios, foi nomeado para os Óscares e já garantiu distribuição comercial em mais de trinta países, incluindo Portugal, onde chegará a 11 de maio.