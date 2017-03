Actualidade

O aproveitamento máximo e sem desperdício do sangue doado pelos portugueses é a melhor forma de homenagear o dador, cujo dia nacional se assinala segunda-feira, disse à Lusa o presidente do Instituto Português de Sangue e Transplantação (IPST).

Almeida e Sousa sublinhou que "as reservas de sangue em Portugal, designadamente do IPST, são estáveis e estão dentro do necessário para satisfazer as necessidades".

"Todos os parâmetros de segurança, em tempos de reserva, estão dentro do que é mais que aceitável", adiantou, recordando que "todos os dias há colheitas de sangue em Portugal e as reservas estão sempre a ser repostas".