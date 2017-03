Actualidade

A Mesa Nacional do BE, órgão máximo entre convenções do partido, reúne-se no domingo com a Europa como tema central, alertando que a prática autoritária europeia é incompatível com os projetos democráticos dos estados membros.

À agência Lusa, fonte oficial do partido avançou que esta reunião - que começa no domingo às 10:30, num hotel de Lisboa, estando marcada para as 17:00 a conferência de imprensa - "acontece no fim de semana em que os líderes europeus assinalam os 60 anos do Tratado de Roma" e que a Europa será "o tema central desta reunião da direção do BE".

"O BE faz esta discussão com a convicção de que a prática autoritária do diretório europeu tem sido, e continua a ser, incompatível com os projetos de democracia dos Estados nacionais", acrescenta.