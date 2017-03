UGT

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) vai fazer hoje um ultimato ao Governo, para que inicie de imediato as negociações na função pública, sob pena de ser marcada uma greve geral dos trabalhadores do Estado.

De acordo com uma moção de urgência que o secretário-geral da FESAP, José Abraão, entregou à Mesa do XIII Congresso da UGT, que começa esta manhã no Porto, os sindicatos da Administração Pública da UGT "aguardam uma resposta positiva e célere por parte do Governo [...] para começar imediatamente a trabalhar para resolver os problemas dos trabalhadores do setor público".

No documento, a que a agência Lusa teve acesso, os sindicatos assumem que estão preparados para "dar corpo ao crescente descontentamento dos trabalhadores, avançando para a convocação de uma greve geral se o Governo não der resposta afirmativa às suas justas reivindicações".