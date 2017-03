UE

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje ter "muito esperança e confiança" em que a "renovação de votos" feita esta manhã pelos líderes da União Europeia em Roma, por ocasião dos 60 anos do projeto europeu, se traduza em "respostas concretas".

"É muito importante que esta celebração que hoje aqui fazemos possa continuar amanhã e para que isso aconteça é fundamental podermos responder de uma forma positiva àquilo que são os anseios, as angústias, o medo que muitos cidadãos têm e para os quais a União Europeia é mesmo a única entidade que pode dar uma boa resposta e uma resposta positiva", declarou o chefe de Governo, minutos depois de assinar com os restantes líderes a "Declaração de Roma".

Considerando que a cerimónia de hoje no Capitólio "esteve à altura destes 60 anos e da celebração" daquilo que foi feito até agora, António Costa afirmou que "o passado foi um sucesso", embora nem tudo tenha corrido da melhor forma, e sublinhou que "o importante é aprender as lições do passado" para responder melhor aos desafios futuros.