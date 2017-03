Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje em Roma que o encerramento em breve do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) é "o resultado natural" do "enorme esforço" feito ao longo dos últimos anos pelos portugueses.

Em declarações aos jornalistas à margem das celebrações dos 60 anos dos Tratados de Roma, na capital italiana, Costa, referindo-se às declarações do comissário dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, que anunciou para "breve" a saída de Portugal do PDE, disse que essa "é a expetativa" do Governo, pois é o desfecho lógico.

"Com a confirmação oficial de que tivemos o melhor défice de sempre e que ficámos claramente abaixo da meta que tinha sido fixada pela UE, tendo em conta aquilo que são as previsões do défice para este ano e para os próximos anos, eu creio que é legítimo esperarmos que possamos sair brevemente do procedimento por défice excessivo", declarou.