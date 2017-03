UGT

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendeu hoje que o Governo tem de ser mais célere e ambicioso na reversão das medidas de austeridade para dar esperança e melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses.

"O Governo tem de ter mais ambição e ser mais célere, para que os portugueses acreditem que é possível virar definitivamente a página da austeridade e da enorme carga fiscal que pesa sobre as empresas e as famílias", disse Carlos Silva na intervenção que fez na abertura do XIII congresso da UGT, no Porto.

O sindicalista considerou que é tempo de reverter as medidas de austeridade impostas nos últimos anos para que os portugueses possam reaver os direitos que tinham antes da crise.