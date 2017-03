Actualidade

O Partido para a Independência do Reino Unido (UKIP) vai ficar sem representação no parlamento britânico depois do único deputado daquela força eurocética e anti-imigração ter anunciado hoje a sua saída.

Douglas Carswell divulgou hoje, no seu 'blog' pessoal, que ia sair do partido e assumir o assento parlamentar como independente.

"Vou sair amigavelmente do UKIP, alegre e com a consciência de que ganhámos", escreveu o deputado eleito pelo círculo eleitoral de Clacton, no condado de Essex, numa mensagem intitulada "Missão cumprida - obrigado UKIP!".