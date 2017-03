Actualidade

A requalificação ambiental das antigas minas de urânio do Mondego Sul, no município de Tábua, distrito de Coimbra, vai custar cerca de 5,4 milhões de euros, de acordo com o projeto hoje apresentado.

A intervenção na antiga exploração mineira que laborou durante quatro anos, entre 1987 e 1991, deverá começar este ano e tem um prazo de execução de 11 meses.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, que presidiu à sessão de hoje, realizada pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), lembrou que a requalificação ambiental daquela zona "é uma ambição antiga" quer do município de Tábua, quer das autarquias da região.