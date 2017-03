Actualidade

O presidente do Sporting lamentou hoje a demora na resolução no processo 'túnel', acusando, por outro lado, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, numa situação idêntica em que "as imagens são claras".

"Quando foram as imagens, em que se vê o presidente do Benfica (Luís Filipe Vieira) quase a agredir uma pessoa da arbitragem, as imagens são claras e o processo anda-se a arrastar", começou por dizer, comparando de seguida: "Nas minhas, as imagens são claras que não houve nada e também se anda a arrastar".

Em declarações à chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de vários dias na Costa Rica, o líder dos 'leões' criticou a comunicação social ao recordar o caso que remonta a 06 de novembro, após o final do encontro entre Sporting e Arouca (3-0), quando se envolveu no túnel de acesso ao relvado com o Presidente dos arouquenses, Carlos Pinho.