Brexit

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Londres pelo direito a serem ouvidas sobre os termos de saída do Reino Unido da União Europeia, cujo processo começará na quarta-feira.

Os organizadores, um grupo intitulado "United for Europe", reivindica o direito de a "sociedade civil britânica ser consultada e onde o parlamento ou a população tenha a palavra final sobre o nosso futuro".

Entre as reivindicações, enumeraram a permanência no mercado único europeu, os direitos oferecidos pela cidadania de um país da UE e a garantia de que os cidadãos europeus estrangeiros poderão continuar a residir no Reino Unido.