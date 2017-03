Portugal Fashion

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje os 'designers' portugueses, no Porto, por estarem a conseguir "projetar para todo o mundo" o setor têxtil e do calçado através da moda feita em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje à tarde a 40.ª edição do Portugal Fashion, evento de moda portuguesa que está a decorrer na Alfândega do Porto, viu o desfile do criador Nuno Baltazar e, depois de falar com alguns 'designers', designadamente com Katty Xiomara, Anabela Baldaque ou Tânia Nicole, que apresentaram as suas coleções para o próximo outono/inverno 2017-2018, ficou a saber que o negócio está a correr bem.

"Fala-se com os criadores e eles falam que é mais de 100, 150 países para onde exportam. (...) Um sucesso por esse mundo fora, porque há aqui uma dupla componente. A componente artística e a componente empresarial, em dois setores que são setores de sucesso no País que é a reconversão dos têxteis virados para a moda e a reconversão do calçado virado para a moda e projetando-se em todo o mundo".