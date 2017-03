Actualidade

O vice-presidente do Benfica Domingos Almeida Lima criticou hoje a "dualidade de critérios" na justiça desportiva, afirmando que a justiça é "célere e penalizadora para com o Benfica e lenta e complacente" com todos os outros.

"Emitimos um comunicado a chamar a atenção para que a justiça seja igual, mas só vemos uma justiça célere e penalizadora para com o Benfica. Com todos os outros. é lenta e complacente, numa espécie de apagão", disse Domingos Almeida Lima, em Abrantes.

Perante cerca de 400 pessoas, na inauguração das novas instalações da Casa do Benfica de Abrantes, no distrito de Santarém, o dirigente referiu a "indignação" da instituição desportiva e pedido "respeito" pelo clube da Luz.