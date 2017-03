UE

Milhares de pessoas participaram hoje em diversos cortejos em Roma, realizadas à margem das comemorações do 60.º aniversário do tratado fundador da União Europeia (UE), para defender uma Europa unida.

Estas iniciativas ocorrem no mesmo dia em que 27 líderes europeus participaram em Roma nas comemorações do 60.º aniversário da fundação do projeto europeu, numa cerimónia na qual adotaram uma declaração sobre o futuro da Europa.

A par de Roma, outras marchas foram registadas em Londres, Berlim ou Varsóvia.