Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 perdeu hoje por 2-1 com a Turquia, no segundo encontro do Grupo 4 da Ronda de Elite de apuramento para o Europeu da categoria, em Paços de Ferreira.

O benfiquista José Gomes adiantou, aos 15 minutos, a formação das 'quinas', que na primeira ronda batera a Croácia por 2-1, mas, na parte final, Berkay Özkan deu a volta ao jogo, com um 'bis', aos 82 e 88.

Portugal complicou, assim, as contas do apuramento, num Grupo 4 em que entra para a última ronda com os mesmos três pontos de Turquia, Croácia e Polónia, que defronta na terça-feira, em Barcelos. Só o primeiro se qualifica.