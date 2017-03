Actualidade

O cadáver de uma mulher foi hoje encontrado no rio Douro, junto ao cais de Avintes, perto de Vila Nova de Gaia, depois de ter sido dada como desaparecida no dia anterior, disse à Lusa fonte policial.

Fonte da Zona Marítima do Norte disse que o corpo da mulher, aparentando ter entre os 45 e os 50 anos, foi encontrada perto do cais de Avintes. A GNR foi informada do sucedido e tomou conta do caso, completou.

A mulher estava dada como desaparecida desde sexta-feira, de acordo com a mesma fonte.