O secretário-geral das Nações Unidas defendeu que o Acordo de Paris, com medidas para travar o aquecimento global, é uma oportunidade sem precedentes para criar um futuro sustentável, apelando para a participação na Hora do Planeta que acontece hoje.

Numa mensagem gravada e divulgada no Youtube na sexta-feira, António Guterres começa por referir que hoje, pela décima vez, decorre a Hora do Planeta, em que "as pessoas de todo o mundo vão mostrar a sua determinação em ações pelo clima".

Guterres salienta que as alterações climáticas continuam a por vidas e meios de subsistência em risco e lembra que 2016 foi dos anos mais quentes.