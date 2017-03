Actualidade

A Feira do Livro do Porto, marcada para setembro, prepara a internacionalização com uma presença na Feira do Livro de Madrid, onde homenageará os autores portugueses Raul Brandão e Sophia de Mello Breyner Andresen, anunciou hoje a autarquia.

Fonte do gabinete do autarca Rui Moreira explicou à agência Lusa que a Feira do Livro de Madrid, que arranca em maio, convidou a autarquia do Porto a estar presente com um espaço de promoção do evento literário português.

A Feira do Livro do Porto cumpre, assim, um objetivo de divulgação fora de portas, aproveitando o facto de Portugal ser o país convidado da feira de Madrid, numa das maiores na Europa dedicada ao mercado livreiro.