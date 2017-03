Actualidade

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicou hoje que o país pode organizar um referendo sobre a continuação do processo de adesão à União Europeia (UE), numa altura em que as relações bilaterais são tensas.

"No que diz respeito às negociações (de adesão), podemos optar pela via do referendo e obedecer à decisão que for tomada pela nação", declarou o presidente turco, num fórum turco-britânico em Antalya, no sul da Turquia.

Erdogan, que já no final do ano passado tinha apontado a possibilidade de uma consulta popular sobre a adesão, acrescentou que essa opção só pode ser tomada depois de um outro referendo, o de 16 de abril, sobre o reforço dos seus poderes.